Kanal D'den yeni dizi bombası: Başrolde Murat Yıldırım var!

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KANAL D EKRANINA GERİ DÖNÜYOR

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığında yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstleneceği Kanal D’nin yeni dizisinin adı henüz açıklanmadı. Detayları sır gibi saklanan projenin Uzak Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar gibi geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Televizyon izleyicisinin yıllardır yakından takip ettiği Murat Yıldırım’ın uzun bir aradan sonra Kanal D ekranlarına dönüşü, yeni sezonun en dikkat çeken gelişmelerinden biri olacak.

Başarılı oyuncu, 2006 yılında Fırtına, 2007’de ise Asi ile kanalın yüzlerinden biri olmuş, her iki dizi de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Gözler şimdi eylül ayında ekran yolculuğuna başlayacak bu sürpriz projeye çevrildi.