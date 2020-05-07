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Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Kanal D’den yeni bir program 'Çok Akustik'

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Kanal D’den yeni bir program 'Çok Akustik'
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Müzik-eğlence programı “Çok Akustik”, ilk bölümüyle 10 Mayıs Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor…

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik”, Pazar gecelerini renklendirecek. Saatçi’nin her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırladığı programda, sohbet ve müzik bir arada olacak.
 
Ercan Saatçi’nin evinde sanatçı dostlarını ağırladığı “Çok Akustik”, ilk bölümüyle 10 Mayıs Pazar akşamı 23.30’da Kanal D’de…

Kanal D’den yeni bir program Çok Akustik

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