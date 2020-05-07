Kanal D’den yeni bir program 'Çok Akustik'

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik”, Pazar gecelerini renklendirecek. Saatçi’nin her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırladığı programda, sohbet ve müzik bir arada olacak.



Ercan Saatçi’nin evinde sanatçı dostlarını ağırladığı “Çok Akustik”, ilk bölümüyle 10 Mayıs Pazar akşamı 23.30’da Kanal D’de…