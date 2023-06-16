Kanal D’den yaza iddialı giriş…Dönence ve Ya Çok Seversen ’in yayın tarihleri belli oldu…

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Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan Kanal D, iki yeni dizisini ekrana getirmeye hazırlanıyor.

Yayınlanan fragmanları ile daha şimdiden büyük ses getiren ve izleyicinin dikkatini çeken, yapımcılığını D Media’nın yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Dönence” yaz ekranının ilk dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

04 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Dönence, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile olduğu kadar İzmir Foça’nın güzelliği ile de çok konuşulacak.

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'YA ÇOK SEVERSEN' 6 TEMMUZ'DA

Kanal D’nin bir diğer sürprizi ise “Ya Çok Seversen” olacak. Yapımcılığını Ay Yapım, yönetmenliğini ise Ali Bilgin’in üstlendiği “Ya Çok Seversen” in başrollerini Kerem Bürsin ve Hafzanur Sancaktutan paylaşıyor.

Yayınlanan ilk teaserı ile çok konuşulan “Ya Çok Seversen” 06 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Otel koridorunda çıplak ayak kaçan ve asansöre yetişen Leyla’nın asansörün içinde Ateş ile olan diyaloğu ikiliyi nasıl bir hikayenin içinde izleyeceğimize dair merak uyandırıyor.

Dönence 04 Temmuz Salı, Ya Çok Seversen ise 06 Temmuz Perşembe ilk bölümleri ile Kanal D’de…