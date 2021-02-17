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Televizyon
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Kanal D’den müzik şöleni

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Kanal D’den müzik şöleni
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Müzik dünyasının üç dev ismi, Kanal D ekranında bir araya geliyor.

“Şarkılar Bizi Söyler” adlı yeni program, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi buluşturuyor. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği programda her hafta müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran bir isim yer alacak. Müzik duayenlerinin yaşamları, şarkıları, unutulmaz bestelerinin hikayeleri, Sibel Can ve Hakan Altun’un yorumuyla hayat bulacak. “Şarkılar Bizi Söyler”in ilk bölümü, 25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Kanal D’den müzik şöleni

2 ses 1 nefes
‘Şarkılar Bizi Söyler’i müzik dünyasının dev seslerinden Sibel Can ve Hakan Altun sunacak. Usta klarnetçi Hüsnü Şenlendirici de enstrümanıyla iki sanatçıya eşlik edecek.

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