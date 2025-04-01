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Kanal D’den Karadeniz’in hırçın sesine saygı duruşu… Şarkılarıyla yaşayacak

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#Volkan Konak#KANAL D#Şarkılar Seni Söyler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 13:44

Kanal D’nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam çok özel bir bölümle ekrana gelecek. Bayramın birinci günü sahnede hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak anısına yayınlanacak daha önce konuk olduğu özel program, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak.

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Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler, Volkan Konak’ın konuk olduğu unutulmaz bölümüyle izleyenlerle buluşacak. Sevenleri, Karadeniz’in hırçın dalgalarını andıran sesiyle gönüllere taht kuran büyük sanatçıyı, en sevilen şarkıları ve içten sohbetiyle bir kez daha izleme ve ona veda etme fırsatı bulacak.

ŞARKILARIYLA YAŞAYACAK

Müziği, yorumu ve derin sözleriyle kalplerde yaşamaya devam edecek olan Volkan Konak için ekrana gelecek özel yayında, sanatçıya saygı duruşunda bulunulacak.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

Kanal D’den Karadeniz’in hırçın sesine saygı duruşu… Şarkılarıyla yaşayacak

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#Volkan Konak#KANAL D#Şarkılar Seni Söyler

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