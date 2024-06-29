Kanal D'den dijitale özel yeni format

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OYUNCU’DA MERCEK ALTINDA

Kanal D’nin tüm içeriklerini internet kullanıcılarıyla buluşturduğu, 8 buçuk milyon abonesi olan Youtube kanalı yeni bir formatı hayata geçirdi. Oyuncu’nun sunuculuğunu Beste Sırapınar yapıyor. Oyuncu’da sevilen isimlerin merak edilen özellikleri mercek altına alınıyor.

ZORLU SORULAR EĞLENCELİ CEVAPLAR

Oyunculuk hayatlarına nasıl başladılar? İlham perileri kim ya da kimler? Bugüne kadar aldıkları en olumlu ve en olumsuz kariyer tavsiyeleri neydi? Özel hayatlarındaki “enler” neler? Günlük hayatlarında ne yaparlar, nereye giderler? Favori yerleri, favori yemekleri, favori müzikleri hangileri? Hepsi ve merak edilen tüm soruların cevapları artık Oyuncu’da olacak.

İLK BÖLÜMÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Cuma günü başlayan programın ilk konuğu, Arka Sokaklar dizisinin Emre Komiseri Oğuz Peçe oldu. 18’inci sezonunu geride bırakan fenomen dizi Arka Sokaklar’ın Emre Komiserinin yer aldığı ilk bölüm renkli anlara sahne oldu. Gelen sorular karşısında kimi zaman duraksayan kimi zaman ise zor dakikalar geçiren Oğuz Peçe’nin samimi anlarının ekrana geldiği program yayına girer girmez izleyicilerden büyük beğeni kazandı.

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ARKA SOKAKLAR’DA ÖZEL DERS

Kariyeri ve özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri ilk kez “Oyuncu” izleyicileriyle paylaşan Oğuz Peçe, samimi açıklamalara imza attı. Arka Sokaklar dizisinde usta oyuncular ile kamera karşısında olmanın kendisinde stresten ziyade heyecana sebep olduğunu söyleyen Peçe, “O kadar ustayı bir arada görebilmek zaten büyük bir şans. Hepsinden özel ders almış gibi hissediyorum. Çocukluğum da onlarla geçmiş. Setin ilk günü, kariyerimin ilk günü gibi heyecanlıydım.” dedi.

ÖLÜYORUM DÖNERE

Özel hayatı ile ilgili gelen sorulara filtresiz cevap veren Oğuz Peçe, daha iyi hissetmek istediğinde Mabel Matiz ya da Arita Franklin dinlediğini söyledi. Oyunculuğuna hayran olduğu ve oynamak istediği üç ismi; Haluk Bilginer, Çetin Tekindor ve Şener Şen olarak açıklayan başarılı oyuncu, en sevdiği yemeği, “Ben dönerciyim. Ölüyorum dönere. Hiç bıkmam.” sözleriyle açıkladı. “Hayatın film olacak olsa seni kimin oynamasını istersin?” sorusuna ise “Film olacak bir hayatım var mı? Önce bunu bir düşünmem lazım. Ama benim hayatım olduğu için en iyi ben oynardım diye düşünüyorum.” yanıtını verdi.

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PATLATAMADINIZ BENİ

Peçe, “Telefonun kilit ekranında ne var?” sorusuna da “Hiçbir şey yok. Boş, siyah. Ben sadelik seven bir insanım.” derken cep telefonunu göstererek “Patlatamadınız beni.” esprisini yaptı.

HER CUMA KANAL D’NİN YOUTUBE KANALINDA

“Oyuncu” birbirinden ünlü isimleri ağırladığı yeni bölümleri ile her Cuma Kanal D YouTube kanalında yayında olacak.