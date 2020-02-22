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Televizyon
Haber Giriş: 22.02.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Kanal D’de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor..

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Kanal D’de yeni program Hayat Tamircisi yakında başlıyor..
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Farklı içeriği ile izleyicinin beğenisini kazanacak programda, hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmak için kendini adayan nam-ı diğer Hayat Tamircisi Hasan Kızıl’ın hikayeleri ekrana gelecek.

Hasan Kızıl, farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü engelli canı mutlu sona ulaştırmak için zorlu bir mücadelenin içine girecek. Geçirdiği trafik kazası sebebiyle veya yaşadığı hastalıklar nedeni ile yürüme yetisini kaybeden bu hayvan dostlarımızın hem duygusal hem de mutlu anlarını ekrana taşıyacak.

Daha önce kendi imkânlarıyla 500’den fazla engelli canı yürütmeyi başararak hayatlarını tamir eden Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

 Dijital Sanatlar Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği, her bölümde yeni ve duygusal bir maceranın yaşanacağı program Hayat Tamircisi yakında Kanal D’de.

 



 

 

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