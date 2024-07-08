Kanal D'de yaz sezonu sürprizleri bitmiyor... Yeni tanıtım filmi merak uyandırdı

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“Eğlenerek kazanmanın şifresi yakında.” sloganıyla duyurulan tanıtım filminde şifreli kelimeleri bilen yarışmacılar sevinçlerini yanındaki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Saç yaptıran iki kadın, kahvede oturan arkadaşlar, birbirine sarılan çift ve kütüphanede çalışan gençlerin coşkularına yer verilen tanıtım filmi, sosyal medyayı harekete geçirdi. Yayınlanan ilk fragmanda, yarışmanın adı, sunucu veya sunucularının kimler olacağına ilişkin bir ipucu yer almadı.

Kanal D’nin yeni yarışma programı, çok yakında ekranlarda olacak.