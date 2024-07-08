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Kanal D'de yaz sezonu sürprizleri bitmiyor... Yeni tanıtım filmi merak uyandırdı

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#Kanal D#Turnike#Yarışma Programı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 18:04

Yaz sezonuna Turnike yarışması ve ara vermeden devam eden Yalan dizisiyle hızlı bir başlangıç yapan Kanal D’de sürprizler bitmiyor. Kanalın yeni yayınlandığı tanıtım filmi merak uyandırdı. Sosyal medyada yeni programın ne olacağı ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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“Eğlenerek kazanmanın şifresi yakında.” sloganıyla duyurulan tanıtım filminde şifreli kelimeleri bilen yarışmacılar sevinçlerini yanındaki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Saç yaptıran iki kadın, kahvede oturan arkadaşlar, birbirine sarılan çift ve kütüphanede çalışan gençlerin coşkularına yer verilen tanıtım filmi, sosyal medyayı harekete geçirdi. Yayınlanan ilk fragmanda, yarışmanın adı, sunucu veya sunucularının kimler olacağına ilişkin bir ipucu yer almadı.

 Kanal D’nin yeni yarışma programı, çok yakında ekranlarda olacak.

 

 

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#Kanal D#Turnike#Yarışma Programı

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