Kanal D’de yarın başlıyor

Program, alışılagelmişin dışında, iki bölümden oluşuyor. Her bölüm, İpek Dağıstanlı’nın yönetiminde uzmanların konuk olduğu stüdyo bölümü ile açılacak ve ilgili konuya dair bir sit-com ile kapanacak. Programın stüdyo bölümünde, uzman doktorlardan ünlü annelere, sosyologlardan, yazar ve kanaat önderlerine kadar birçok konuk ağırlanırken; sit-com bölümü ise “Leyla ve Diğerleri” adıyla izleyici ile buluşacak. Sit-com’da Leyla karakterini Gizem Terzi, kocası Burak rolünü ise Umut Oğuz canlandıracak.