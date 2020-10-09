Kanal D’de yarın başlıyor
KANAL D’nin sunuculuğunu İpek Dağıstanlı’nın yaptığı yeni programı “Hem Kadın Hem Anne”, yarın başlıyor.
Program, alışılagelmişin dışında, iki bölümden oluşuyor. Her bölüm, İpek Dağıstanlı’nın yönetiminde uzmanların konuk olduğu stüdyo bölümü ile açılacak ve ilgili konuya dair bir sit-com ile kapanacak. Programın stüdyo bölümünde, uzman doktorlardan ünlü annelere, sosyologlardan, yazar ve kanaat önderlerine kadar birçok konuk ağırlanırken; sit-com bölümü ise “Leyla ve Diğerleri” adıyla izleyici ile buluşacak. Sit-com’da Leyla karakterini Gizem Terzi, kocası Burak rolünü ise Umut Oğuz canlandıracak.
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