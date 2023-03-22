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Kanal D’de Ramazan ekranı…

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Ramazan#Arda Türkmen
Kanal D’de Ramazan ekranı…
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 10:12

Kanal D’de, Ramazan ayı için iki özel program izleyici ile buluşacak: “M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti” ve “Arda’nın Ramazan Mutfağı”

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Ramazan’ın en güzel saati Sahur Vakti…

Ramazan ayının huzurunu, bereketini ve güzelliklerini buluşturan M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti, Ramazan ayı boyunca her gece canlı yayınla ekrana gelecek.

Programda Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz’in (SAS) hayatından kesitler, en güzel dualar, ilahiler, izleyicilerden gelen soruların cevapları ekrana gelecek. M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti ramazan ayı boyunca her gece saat 03.30’da Kanal D’de…

Kanal D’de Ramazan ekranı…

Ramazanlık tarifler Arda’nın Ramazan Mutfağında...

Şef Arda Türkmen, yepyeni tariflerle, mutfakta kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerden ramazana özel lezzetler hazırlayacak.

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Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar farklı lezzetlerle iftar hazırlamak isteyenler için “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, 23 Mart Perşembe gününden itibaren hafta içi saat 12.30, hafta sonu ise saat 13.00’de Kanal D’de…

M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti ve Arda’nın Ramazan Mutfağı, Ramazan ayı boyunca Kanal D’de…

Kanal D’de Ramazan ekranı…

 

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#Kanal D#Ramazan#Arda Türkmen

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