Kanal D’de Ramazan ekranı…

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Ramazan’ın en güzel saati Sahur Vakti…

M. Fatih Çıtlak, Ramazan ayı boyunca sahur vaktinde canlı yayınla Kanal D’de izleyiciler ile buluşacak. M.Fatih Çıtlak, programda Kur’an-ı Kerim’den ayetlere, hadis-i şeriflere, Peygamber Efendimiz ’in (SAS) hayatından kesitlere ve ilahilere yer verirken ayrıca izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayacak.

Ramazanlık tarifler Arda’nın Ramazan Mutfağı’nda...

Arda Türkmen, Ramazan ayı boyunca mutfakta kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerden çok özel lezzetler hazırlayacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar farklı lezzetlerle iftar sofrası hazırlamak isteyenler için “Arda’nın Ramazan Mutfağı”, haftanın her günü ekranda olacak.

