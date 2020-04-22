Kanal D’de ramazan ekranı

M. Fatih Çıtlak, yarın geceden itibaren ramazan boyunca her sahur vaktinde Kanal D’de olacak. Çıtlak, ramazan ayının önemini anlatacağı programda, güncel konuların yanı sıra namaz, güzel ahlak ve ibadetlerde dikkat edilmesi gerekenler gibi konuları da ele alacak.



İFTAR VE SAHURA ÖZEL LEZZETLER

Şef Arda Türkmen de “Arda’nın Ramazan Mutfağı” programında her mutfakta bulunan malzemelerden ramazana özel yemekler hazırlayacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar farklı lezzetlerin yer alacağı program, pazar hariç haftanın 6 günü ekranda olacak.