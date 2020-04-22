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Televizyon
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Kanal D’de ramazan ekranı

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Kanal D’de ramazan ekranı
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Kanal D, ramazan ayı boyunca iki özel programı izleyicisiyle buluşturacak: ‘M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti’ ve ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’.

M. Fatih Çıtlak, yarın geceden itibaren ramazan boyunca her sahur vaktinde Kanal D’de olacak. Çıtlak, ramazan ayının önemini anlatacağı programda, güncel konuların yanı sıra namaz, güzel ahlak ve ibadetlerde dikkat edilmesi gerekenler gibi konuları da ele alacak.

Kanal D’de ramazan ekranı

İFTAR VE SAHURA ÖZEL LEZZETLER
Şef Arda Türkmen de “Arda’nın Ramazan Mutfağı” programında her mutfakta bulunan malzemelerden ramazana özel yemekler hazırlayacak. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar farklı lezzetlerin yer alacağı program, pazar hariç haftanın 6 günü ekranda olacak.

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