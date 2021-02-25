Kanal D'de Müslüm Gürses gecesi... “Şarkılar Bizi Söyler” müzik şöleni ile ekranlarda 

“Şarkılar Bizi Söyler” Kanal D ekranlarında 25 Şubat gecesi saat 20.00'da yayın hayatına başladı. Unutulmaz şarkılara ses ve nefes veren Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren programda; eğlenceli ve duygusal anlar yaşandı. Sibel Can ve Hakan Altun'un "Bir Telefon" şarkısını seslendirdiği anlar ekranlara damga vurdu.

“Şarkılar Bizi Söyler”in ilk bölümünde Türk Müziği’nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses’in şarkıları buluştu. Kulakların pasını silen programda, Gürses’in hayatına dair anılar duygusal anlara neden oldu.

KULAKLARIN PASI SİLİNDİ

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Tanrı İstemezse" Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından müthiş bir performans ile yeniden seslendirildi. Müslüm Baba'yı anarken herkes eskilere gitti. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ise klarnet şovuyla büyük beğeni aldı.

Sibel Can ve Hakan Altun, Hakan Altun'un en büyük hitlerinden biri olan "Bir Telefon" şarkısını seslendirdi. Duygu dolu anların yaşandığı bu müthiş performans adeta izleyenleri müziğe doyurdu.

Her perşembe birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun’un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.