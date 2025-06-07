×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kanal D'de Kuzey Rüzgarı... Türkülere ve şiire doyuracak

Güncelleme Tarihi:

#Kuzeyin Oğlu Volkan Konak#Kanal D#Karadeniz Müziği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 11:27

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, en beğenilen bölümlerinden oluşan bayram özel kolajıyla bu akşam Kanal D ekranında olacak.

Haberin Devamı

Sunuculuğunu ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak’ın üstlendiği “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak”, en beğenilen bölümlerinden oluşan bayram özel kolajıyla bu akşam Kanal D ekranında olacak.

Kanal Dde Kuzey Rüzgarı... Türkülere ve şiire doyuracak

RENKLİ KONUKLAR

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak, Hande Yener, Mustafa Keser, Öykü Gürman, Kutsi, Berksan ve daha birçok sanatçının yer aldığı özel bölümle izleyiciler şarkılara, türkülere ve şiire doyuracak.

Kanal Dde Kuzey Rüzgarı... Türkülere ve şiire doyuracak

Haberin Devamı

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzeyin Oğlu Volkan Konak#Kanal D#Karadeniz Müziği

BAKMADAN GEÇME!