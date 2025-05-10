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Kanal D'de Kuzey rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzeyin Oğlu#Volkan Konak#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 10:52

Kuzeyin Oğlu, Volkan Konak’ın sevilen şarkılarının, şiirlerinin anısına bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, sunuculuğunu ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak’ın üstlendiği sevilen müzik programı “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak”, en beğenilen bölümleriyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak.

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HAYATIMIZA DOKUNAN HİKÂYELERİYLE…

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak’ın sevilen programı birbirinden ünlü konuklarıyla Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Kanal Dde Kuzey rüzgarı

Kuzeyin Oğlu bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de

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#Kuzeyin Oğlu#Volkan Konak#Kanal D

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