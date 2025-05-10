Kanal D'de Kuzey rüzgarı

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HAYATIMIZA DOKUNAN HİKÂYELERİYLE…

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak’ın sevilen programı birbirinden ünlü konuklarıyla Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Kuzeyin Oğlu bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de