Kanal D’de ‘Güneş’ doğuyor

Haberin Devamı

Oyuncu dizide üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurtdışına gitmeye hazırlanan Güneş’i canlandıracak.

Koyuncuoğlu, çok heyecanlı olduğunu belirterek “Güneş, ne istediğini bilen, kendinden emin, idealleri olan, hayata insanlara karşı çok gerçekçi yaklaşan biri. Sevgi ve değer kavramı onun için ailesinden ibaret ve ailesi söz konusu olunca her şeyden vazgeçebilecek potansiyele sahip” dedi ve ekledi:

“Güneş’in yıkılmaz zannettiği duvarlar aşk kavramıyla tanıştıkça dönüşmeye başlıyor. Her şeye rağmen hep vicdanlı kararlar veriyor, doğruluğun ve gerçekliğin her şeyi çözebileceğine inanan biri.”