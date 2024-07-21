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Kanal D’de ‘Güneş’ doğuyor

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#Ayazın Sonu Güneş #Kanal D#Hira Koyuncuoğlu
Kanal D’de ‘Güneş’ doğuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 17:02

Genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, Kanal D’nin yeni dizisi “Ayazın Sonu Güneş” ile izleyici karşısına çıkacak.

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Oyuncu dizide üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurtdışına gitmeye hazırlanan Güneş’i canlandıracak.

Koyuncuoğlu, çok heyecanlı olduğunu belirterek “Güneş, ne istediğini bilen, kendinden emin, idealleri olan, hayata insanlara karşı çok gerçekçi yaklaşan biri. Sevgi ve değer kavramı onun için ailesinden ibaret ve ailesi söz konusu olunca her şeyden vazgeçebilecek potansiyele sahip” dedi ve ekledi:

Kanal D’de ‘Güneş’ doğuyor

“Güneş’in yıkılmaz zannettiği duvarlar aşk kavramıyla tanıştıkça dönüşmeye başlıyor. Her şeye rağmen hep vicdanlı kararlar veriyor, doğruluğun ve gerçekliğin her şeyi çözebileceğine inanan biri.”

 

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#Ayazın Sonu Güneş#Kanal D#Hira Koyuncuoğlu

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