Kanal D'de Eşref Rüya vakti! Yeni sezonda bizi neler bekliyor?

Eşref Rüya”nın Nisan’ı nam-ı diğer Rüya’sı Demet Özdemir, yeni sezonda izleyicileri sürprizlerle dolu ve çok heyecanlı bir sezonun beklediğini söyledi: “Nisan’ın hayatında çok büyük değişimlere tanık olacağız. Bu değişimler, onun duygusal dünyasında da farklı bir yönünü görmemizi sağlayacak. Bu yolculuğu izlemek ve seyircilerin tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum. Aslında biz de senaryo geldikçe hikâyenin gidişatını seyirciden yalnızca birkaç gün önce öğreniyoruz. Bu yüzden her hafta yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyorum. Genel olarak söyleyebilirim ki, seyirciyi sürprizlerle dolu, çok heyecanlı bir sezon bekliyor.”

Eşref ve Nisan’ın belalısı Çiğdem Komiser rolündeki performansıyla beğeni toplayan Büşra Develi, yeni sezonda Çiğdem’in hikâyesinin derinleşeceğini belirtti: “Geçen sezon tam oturtamadığımız, havada kalan noktalar bu kez daha netleşiyor ve aslında hepimiz için ters köşe sayılabilecek gelişmeler yaşanıyor. Benim için de hem oynaması hem de seyircinin tepkilerini görmek ayrı bir heyecan olacak. İlk sezon zaten inanılmaz tempolu geçti. Seyirciyle kurduğumuz bağ ve işin kısa sürede fenomenleşmesi benim için başlı başına büyük bir deneyimdi. O yüzden tekrar seyircimizle buluşmak için sabırsızlanıyorum.”

Ekibin muhafazakar ismi Müslüm rolünde hikâyeye ayrı bir renk katan Tolga Tekin, ekibin uyumuna dikkat çekti: “İkinci sezonda çok daha heyecanlıyız. Tamamen birbirini çok iyi tanıyan ve anlaşan bir ekip olduk. Motivasyon tavanda. Yeni sezonda senaryonun gücü ve ekibin istekli bir şekilde çalışması, beni en çok heyecanlandıran şey oldu. Çok fazla sürpriz olacak; yeni karakterler giriyor. Hikâyelerimiz yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Heyecan ve tempo hiç düşmeden devam edecek. Ayrıca Müslüm’ün aile ve duygusal hikâyesini de göreceğiz.”

Eşref Rüya’nın kötü adamı, Eşref’in baş düşmanı Kadir’e hayat veren Görkem Sevindik de izleyicileri bekleyen ters köşelere dikkat çekti: “İzleyiciyi birçok sürpriz ve ters köşe bekliyor. Bence ekran başından bir dakika bile ayrılamayacaklar. Senaryo; macera, dram ve aksiyonla dolu. Seyircinin izlerken keyif alacağı, içinde aradığı her şeyi bulabileceği bir hikâye hazırladık.”

Yetimler’in entelektüel ismi Faruk karakterine hayat veren Ahmet Rıfat Şungar, yeni sezon için heyecanı en yüksek olan isimlerden: “Karşılaşacağımız yeni sezon senaryosu en büyük heyecanım. Bu anlamda, her yeni bölüm için merakla bekleyeceğimiz bir hikâyemizin ve senaryomuzun olması, motivasyonumu gerçekten artırıyor.”

Yetimler grubunun tek kadın üyesi Irmak karakterindeki performansıyla diziye renk katan Ceren Benderlioğlu, ikinci sezon için hem heyecanlı hem de iddialı: “İlk sezon biterken hepimiz ters köşe olduk. Öyle yerlere dağıldık ki, açıkçası ikinci sezonda nasıl toparlanacağımızı, karakterler olarak hikâyenin nasıl ilerleyeceğini çok merak ediyordum. Bence bu sezon ‘Eşref Rüya’da izleyenleri aşk, çıkmazlar, ters köşeler ve sürükleyici aksiyonlar bekliyor.”

Yeni sezonun sürpriz karakterlerinden Dinçer rolüyle hikâyedeki yerini alan Taner Rumeli, “Böyle güzel bir hikâyenin ve ekibin bir parçası olmak beni çok heyecanlandırdı” dedikten sonra diziyle ilgili tüyo verdi: “Eşref Tek ve Nisan’ın hikâyesinin daha da derinleşeceği, akıl oyunlarıyla dolu bir sezon bizleri bekliyor. Ben Dinçer Burçay olarak hikâyeye dahil oluyorum. Şunu söyleyebilirim ki hikâyenin gidişatına etki edecek, dengeleri değiştirecek biri.”

Eşref Tek’in hikâyesinde yeni sayfalar açacak isimlerden Hıdır’a hayat veren Levent Özdilek, karakterini çok sevdiğini belirtti: “Hıdır karakterini çok sevdim; çünkü cevapların düğüm noktalarından biri. Seyircimizi büyük sürprizler bekliyor; merak edilen birçok soru cevaplanacak. Ayrıca dizimizin dünya ölçeğinde bir seyirci kitlesi var. Daha başlamadan farklı ülkelerden mesaj ve tebrik yağmuruna uğradım. Bu, ülkemiz adına çok gurur verici.”