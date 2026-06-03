Kanal D'de bir erdem öyküsü: Daha 17!

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ARAS’IN MÜCADELESİ KALPLERE DOKUNDU

İlk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Daha 17, dostluk ve dayanışmanın önemini; annesi ve babasını küçük yaşta kaybeden, 17 yaşındaki Aras’ın gözünden anlatıyor. Yurtlarda büyüyen Aras’ın “Kimsenin kolay kolay kimseyi yalnız bırakmadığı bir yerden geldim” sözü de hafızalara kazınan anlar arasında yer aldı.

Dizide ayrıca, çocuklarının her istediğini yapan ailelerin verdiği zarar da gözler önüne serildi. Kayıp kardeşini arayan öksüz ve yetim Aras’ın erdemli mücadelesi, izleyiciler tarafından ailelere verilen güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.

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