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Kanal D'de bir erdem öyküsü: Daha 17!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Armağan Oğuz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 12:36

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi Daha 17, seyirciden tam not alırken sıra dışı hikâyesi ve verdiği mesajlarla da takdir topladı. Armağan Oğuz’un canlandırdığı Hakan karakterinin oğlu Teoman’la yaptığı konuşma öne çıkan sahneler arasında yer aldı. Hakan’ın, Çağan Efe Ak’ın canlandırdığı Aras’ı küçümsemeye çalışan oğluna söylediği “Sen benim sahip olduklarımla etrafa hava atıp çalışanları hırpalarken, o hem okuyup hem ekmeğini kazanıyor” sözleri gündem oldu.

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ARAS’IN MÜCADELESİ KALPLERE DOKUNDU

İlk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Daha 17, dostluk ve dayanışmanın önemini; annesi ve babasını küçük yaşta kaybeden, 17 yaşındaki Aras’ın gözünden anlatıyor. Yurtlarda büyüyen Aras’ın “Kimsenin kolay kolay kimseyi yalnız bırakmadığı bir yerden geldim” sözü de hafızalara kazınan anlar arasında yer aldı.

Kanal Dde bir erdem öyküsü: Daha 17

Dizide ayrıca, çocuklarının her istediğini yapan ailelerin verdiği zarar da gözler önüne serildi. Kayıp kardeşini arayan öksüz ve yetim Aras’ın erdemli mücadelesi, izleyiciler tarafından ailelere verilen güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.

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Kanal Dde bir erdem öyküsü: Daha 17

 

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#Daha 17#Kanal D#Armağan Oğuz

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