Kanal D’de bayram şöleni

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Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Bizi Söyler”, bayramın ilk günü özel bir bölümle seyirciyle buluşacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi buluşturan program, yarın akşam saat 20.00’de en beğenilen bölümlerinden oluşan kolajıyla ekranda olacak.



Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Volkan Konak’ın “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” adlı programı da en beğenilen anlarından oluşan özel bölümüyle bayramın ikinci günü Kanal D’de yayınlanacak.

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Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek bu bölümde Volkan Konak, ünlü konuklarıyla izleyicileri şarkılara, türkülere ve şiire doyuracak.



PASSWORD, SEDA’YLA BAŞLIYOR



Yarışma programı “Password”, yeni sezona bayramın üçüncü günü “merhaba” diyecek. Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunu, Enis Arıkan’ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın ilk konuğu Seda Sayan olacak. Programda yarışma heyecanı, 1 milyon TL’lik büyük ödül fırsatıyla ikiye katlanacak.

Sayan, pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak ilk bölümde şarkılar da söyleyecek. “Password” bu sezon Kanal D’den hemen sonra Prime Video’da izlenebilecek.