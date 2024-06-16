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Kanal D'de bayram ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Kurban Bayramı#Çok Akustik
Kanal Dde bayram ekranı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 09:12

Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Kanal D, Kurban Bayramı boyunca özel içeriklerini izleyicilerle buluşturacak. Mehmet Ali Erbil’in sunduğu efsane yarışma programı “Turnike” ve Ercan Saatçi’nin ünlü isimleri ağırladığı “Çok Akustik” milyonları ekran başına kilitleyecek.

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Türk televizyon tarihinin sevilen yarışma programlarından biri olan “Turnike”, şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunumuyla ekrana gelecek.

Program, bayramda ünlüleri ağırlayacak. Birbirinden sürpriz konukların kıyasıya yarışacağı “Turnike”, bayramın birinci ve ikinci günü ekrana gelecek.

Kanal Dde bayram ekranı

ÜNLÜ İSİMLER KONUK

Ünlü müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin evini sanatçı dostlarına açtığı “Çok Akustik”, yeni bölümleriyle bayramda seyirci karşısına çıkacak.

Bayramın birinci gününde, sezona damga vuran “İnci Taneleri”nin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan ve şarkıcı Elif Buse Doğan, “Çok Akustik”e misafir olacak. Sıla’nın konuk olduğu bölüm de bayramın ikinci günü yayınlanacak.

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Kanal Dde bayram ekranı

NEŞELİ FİLMLER

“Mahalleden Arkadaşlar” ve “Çalgı Çengi İkimiz” komedi filmleri bayramın üçüncü günü ekran başındakilere neşeli dakikalar yaşatacak.

Kanal Dde bayram ekranı

 

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#Kanal D#Kurban Bayramı#Çok Akustik

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