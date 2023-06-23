Kanal D’de bayram coşkusu

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Kanal D’de bayram eğlencesi Arefe Günü’nden başlayacak. Arefe günü yayınlanacak olan Her Şey Dahil filmi Tv’de İlk Kez Kanal D’de ekrana gelecek.

Bayramın birinci günü Şarkılar Bizi Söyler Kuruçeşme Açıkhava’dan canlı yayınla ekrana gelen sezon finali bölümü ile yeniden izleyiciler ile buluşacak. Bayramın ikinci günü Şarkılar Bizi Söyler en güzel bölümlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelirken; bayramın üçüncü günü ise Bizum Hoca 2 isimli Türk sineması izleyiciler ile buluşacak. Bayramın son günü ise Şarkılar Bizi Söyler Bülent Ersoy’un konuk olduğu 79’uncu bölümü ile yeniden ekrana gelecek.

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Bayram boyunca birbirinden güzel filmler de Kanal D ekranındaki yerini alacak. Gündüz kuşağında Gırgıriye serisinin yanı sıra; Çapkın Hırsız, Uyanık Kardeşler, Masal Şatosu: Sihirli Davet ve Çetin Ceviz filmleri ekrana gelecek. Ayrıca Megalodon’un Yükselişi, Hababam Sınıfı Yeniden, Çember: Yolun Sonundaki Kız, Ben Hur Adına ve Mega Piton Yaratığa Karşı filmleri de yine Kanal D ekranında seyirciler ile buluşacak.