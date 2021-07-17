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Televizyon
Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

Kanal D’de Bayram coşkusu

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Kanal D’de Bayram coşkusu

Kanal D, bayram coşkusunu ekrana taşıyor. Kanal, çok izlenen yapımlarıyla Kurban Bayramı’nda da izleyicinin tercihi olacak. Kanal D’de bayram boyunca eğlence programı ‘Şarkılar Bizi Söyler’ ve nostaljik Türk filmleri ekrana gelecek.

TÜRK müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler”, Arefe gününden itibaren bayram boyunca saat 20.00’de ekrana gelecek.

Kanal D’de Bayram coşkusu

Neşesi ve eğlencesinin yanı sıra birbirinden ünlü konuklarıyla ekrana gelecek olan “Şarkılar Bizi Söyler” bayram boyunca izleyicileri müziğe doyuracak.

Kanal D’de Bayram coşkusu



NOSTALJİ RÜZGÂRI

Birbirinden güzel eski Türk filmleri de bayram boyunca Kanal D’de ekrana gelecek. “Gırgıriye”, “Yumurcak”, “Yumurcak Köprü Altı Çocuğu”, “Yumurcak Küçük Kovboy” ve “Yumurcak Veda” filmleri ile Yeşilçam sinemasının özlenen atmosferi kanalda yaşanacak.

Kanal D’de Bayram coşkusu

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