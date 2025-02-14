Kanal D'de aşk başkadır! Ekranların en özel aşkları...

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İZLEYİCİLER ‘AŞK’ BEKLİYOR!





Reyting rekortmeni Uzak Şehir’de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba ile Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal’ın dizideki yakınlaşmaları izleyicileri heyecanlandırıyor. Dizide tatlı tatlı atışan ikiliye aşkı yakıştıran seyirci, ikilinin ‘sevgili’ olması için gün sayıyor. Her paylaşımları dikkatle takip edilen oyuncular, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN AŞK!





Annem Ankara’nın başrol oyuncuları Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün hayat verdiği Hasan ile Zuhal’in aşkları ayrılmalarına, yaşadıkları acılara ve Hasan’ın dağıttığı yuvaya rağmen bitmiyor. Üç çocuğunun babasına her şeye rağmen sevgisi bitmeyen Zuhal’in Hasan’ı affedip affetmeyeceği seyirciyi meraklandırıyor.

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HAYATIN TESELLİSİDİR AŞK!





İnci Taneleri’nde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka İle Semi’yi canlandıran Bestemsu Özdemir’in dizide ‘ayrı dünyaların insanları’ olmalarına rağmen birbirlerine duydukları tutku izleyicinin yüreğine işliyor. Cihan’ın hayatla baş etmeye çalışırken teselliyi Semi’de araması “Hayatın tesellisidir aşk” dedirtiyor.

ARKA SOKAKLAR’IN GÖZDE İKİLİSİ





Kanal D’nin Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da Hakan karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu ile Aylin karakterini canlandıran Özlem Çınar, dikkat çeken çiftler arasında yer alıyor. Gözde ikili, boşanmalarına rağmen hâlâ birlikte olmaları yönünde izleyiciden mesajlar alıyor. ‘AyHak’ olarak anılan ikilinin yeniden bir araya gelmesini isteyen izleyiciler zaman zaman sitem ediyor; Aylin ile Hakan neden mutlu olamıyor?

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İMKANSIZ AŞKLAR, KAVUŞAMAYANLAR...





Uzak Şehir’de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş ile Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya, dizideki duygusal sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Duygu dünyalarında fırtınalı ve büyük çıkmazlar yaşayan aşıklar, dizinin ilk bölümlerden bu yana kavuşamıyor.

Aynı dizideki genç yıldızlar Atakan Özkaya (Kaya) ile Dilin Döğer (Zerrin) izleyiciden gördükleri ilgiden oldukça memnun. Adlarına sayfalar açılan, sosyal medyada çok konuşulan ikilinin imkansız aşkının akıbeti merak konusu oluyor.