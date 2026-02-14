Kanal D'de aşk başka güzel

Haberin Devamı

YOK BÖYLE SEVDA

UZAK ŞEHİR Cihan & Alya







Reyting rekortmeni ‘Uzak Şehir’de Ozan Akbaba’nın hayat verdiği Cihan ile Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya’nın mücadele dolu aşkı izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kavuşmaları dört gözle beklenen çiftin her sahnesi, her paylaşımı yakından takip ediliyor. Sanal medyada “Yok böyle aşk” dedirten ikili, ekranın en çok konuşulan aşıkları arasında yer alıyor.



RÜYA GİBİ

EŞREF RÜYA Eşref & Nisan







Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan, ekranların en derin ve kaderci aşk hikayelerinden birine imza atıyor. Eşref’in ‘ilk aşkı’ olarak anılan Rüya’nın, aslında ilk günden beri Nisan olması bu hikâyeyi klasik bir aşkın çok ötesine taşıyor. İsimler değişse de kalbin yönü hiç değişmiyor.

Haberin Devamı

EKRANIN SEVGİ DOLU İKİLİSİ

ARKA SOKAKLAR Mesut & Selin







Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından ‘Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un hayat verdiği Mesut ile Oya Akar’ın canlandırdığı Selin, güçlü aile bağları ve sevgi dolu ilişkileriyle izleyicinin içini ısıtıyor. “SelMes” etiketiyle yapılan paylaşımlar sanal medyada rekor kırıyor.

GÜNAHLARIN ARASINDA YEŞERDİ

Güller ve Günahlar Zeynep & Serhat





‘Güller ve Günahlar’ dizisinde Cemre Baysel’in canlandırdığı Zeynep ile Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Serhat, ilk bölümden itibaren izleyicinin gönlünde yer edindi. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen birbirlerine tutunan ancak hâlâ açılamayan bu çift, dizinin en sevilen aşkları arasında gösteriliyor.

Haberin Devamı

SEVGİNİN İNCİLERİ

İnci Taneleri Dilber & Azem





‘İnci Taneleri’nde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber ile Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem, bir türlü dillendirilemeyen ama derinden hissedilen bir aşkın temsilcisi. Aşklarını ilan edemeseler de birbirlerinden vazgeçmeyen bu ikili, izleyicinin gönlünde çoktan taht kurmuş durumda.