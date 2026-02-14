×
Kanal D'de aşk başka güzel

Güncelleme Tarihi:

Kanal Dde aşk başka güzel
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:43

Uzak ama rüya gibi aşklar, imkânsızlığın içinden inci taneleri gibi dizilen umutlar, günahların arka sokaklarında bile vazgeçilemeyen gül renginde sevdalar. Kanal D’nin sevilen dizilerinde izleyicinin kalbine dokunan aşk hikâyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir kez daha gündemde. Ekran başındaki milyonlar, karakterlerin sevgi dolu yolculuklarına hayranlıkla tanıklık ediyor.

YOK BÖYLE SEVDA 
UZAK ŞEHİR Cihan & Alya

Reyting rekortmeni ‘Uzak Şehir’de Ozan Akbaba’nın hayat verdiği Cihan ile Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya’nın mücadele dolu aşkı izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kavuşmaları dört gözle beklenen çiftin her sahnesi, her paylaşımı yakından takip ediliyor. Sanal medyada “Yok böyle aşk” dedirten ikili, ekranın en çok konuşulan aşıkları arasında yer alıyor.


RÜYA GİBİ
EŞREF RÜYA Eşref & Nisan 

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref ile Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan, ekranların en derin ve kaderci aşk hikayelerinden birine imza atıyor. Eşref’in ‘ilk aşkı’ olarak anılan Rüya’nın, aslında ilk günden beri Nisan olması bu hikâyeyi klasik bir aşkın çok ötesine taşıyor. İsimler değişse de kalbin yönü hiç değişmiyor.

EKRANIN SEVGİ DOLU İKİLİSİ
ARKA SOKAKLAR Mesut & Selin 

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından ‘Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un hayat verdiği Mesut ile Oya Akar’ın canlandırdığı Selin, güçlü aile bağları ve sevgi dolu ilişkileriyle izleyicinin içini ısıtıyor. “SelMes” etiketiyle yapılan paylaşımlar sanal medyada rekor kırıyor.

GÜNAHLARIN ARASINDA YEŞERDİ
Güller ve Günahlar Zeynep & Serhat

‘Güller ve Günahlar’ dizisinde Cemre Baysel’in canlandırdığı Zeynep ile Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Serhat, ilk bölümden itibaren izleyicinin gönlünde yer edindi. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen birbirlerine tutunan ancak hâlâ açılamayan bu çift, dizinin en sevilen aşkları arasında gösteriliyor.

SEVGİNİN İNCİLERİ
İnci Taneleri Dilber & Azem

İnci Taneleri’nde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber ile Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem, bir türlü dillendirilemeyen ama derinden hissedilen bir aşkın temsilcisi. Aşklarını ilan edemeseler de birbirlerinden vazgeçmeyen bu ikili, izleyicinin gönlünde çoktan taht kurmuş durumda.

 

