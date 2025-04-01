Kanal D zirveyi bırakmıyor

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BAHARIN COŞKUSU

Türkiye, bahar aylarına Kanal D ile girdi. Yerli diziler ve yeni projeler, baharın neşesini ve coşkusunu artırırken Türkiye'nin kanalını zirvede tutmayı başardı. "Uzak Şehir", "Eşref Rüya", "Piyasa", "İnci Taneleri" ve "Arka Sokaklar" gibi yapımlar bu başarıda önemli rol oynadı.

RAMAZAN AYINA ÖZEL

Mart ayında ramazana özel olarak hazırlanan "M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti" büyük ilgi gördü. Program ile kutsal ayın güzellikleri canlı yayında izleyenlerle buluştu.

BEĞENİLEN PROGRAMLAR

Dramdan komediye, gerilimden bilim kurguya birçok yerli ve yabancı sinema filmi, Kanal D ekranlarına geldi. "Gelinim Mutfakta", "Neler Oluyor Hayatta", "Magazin D", "Arda'nın Mutfağı", "Konuştukça" ve "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" gibi programlar ve gündemin nabzını tutan Kanal D Ana Haber de ilgiyle takip edildi.

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