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Kanal D zirveyi bırakmıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Mart#Reyting
Kanal D zirveyi bırakmıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 12:01

Kanal D, son 4 aydır zirveyi kimseye bırakmıyor. Kanal; Aralık, Ocak ve Şubat'ın ardından Mart ayında total ve 20+ ABC1 hedef kitlede prime time birinciliğini elde etti.

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BAHARIN COŞKUSU

Türkiye, bahar aylarına Kanal D ile girdi. Yerli diziler ve yeni projeler, baharın neşesini ve coşkusunu artırırken Türkiye'nin kanalını zirvede tutmayı başardı. "Uzak Şehir", "Eşref Rüya", "Piyasa", "İnci Taneleri" ve "Arka Sokaklar" gibi yapımlar bu başarıda önemli rol oynadı.

RAMAZAN AYINA ÖZEL

Mart ayında ramazana özel olarak hazırlanan "M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti" büyük ilgi gördü. Program ile kutsal ayın güzellikleri canlı yayında izleyenlerle buluştu.

BEĞENİLEN PROGRAMLAR

Dramdan komediye, gerilimden bilim kurguya birçok yerli ve yabancı sinema filmi, Kanal D ekranlarına geldi. "Gelinim Mutfakta", "Neler Oluyor Hayatta", "Magazin D", "Arda'nın Mutfağı", "Konuştukça" ve "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" gibi programlar ve gündemin nabzını tutan Kanal D Ana Haber de ilgiyle  takip edildi.

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Kanal D zirveyi bırakmıyor

 

 

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#Kanal D#Mart#Reyting

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