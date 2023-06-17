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Kanal D yaza damga vuracak

Güncelleme Tarihi:

#KANAL D#DÖNENCE#Ya Çok Seversen
Kanal D yaza damga vuracak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan Kanal D, iki yeni dizisini ekrana getirmeye hazırlanıyor. “Dönence” 4 Temmuz’da, “Ya Çok Seversen” ise 6 Temmuz’da seyirciyle buluşacak.

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Birbirinden kaliteli dizileri, eğlence, magazin ve haber programlarıyla beğeni toplayan Kanal D, bu yaz da izleyicinin gözdesi olmaya devam edecek.

Kanal, yaz sezonunda merakla beklenen iki yeni dizisiyle ekrana damga vuracak. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren “Dönence” ve “Ya Çok Seversen” temmuz ayında seyirciyle buluşacak.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Dönence”, yaz ekranının ilk dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı, çekimleri İzmir-Foça’da yapılan dizinin ilk bölümü, 4 Temmuz Salı akşamı yayınlanacak.

Kanal D yaza damga vuracak

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Dönence”de başrolleri Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu paylaşıyor.

Kanal D’nin bir diğer sürprizi “Ya Çok Seversen” de yayın hayatına 6 Temmuz Perşembe akşamı başlayacak. Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizi, seyirciyi ekrana bağlayacak.

Kanal D yaza damga vuracak

İlk tanıtıma beğeni yağdı

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın rol aldığı “Ya Çok Seversen” dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Otel koridorunda çıplak ayakla kaçan ve asansöre yetişen Leyla’nın Ateş’le olan diyaloğu hikâyeye dair merak uyandırdı. İki oyuncunun uyumlu halleriyle dikkat çektiği tanıtıma sosyal medyada beğeni yağdı.

 

 

 

 

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#KANAL D#DÖNENCE#Ya Çok Seversen

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