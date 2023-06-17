Kanal D yaza damga vuracak

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Birbirinden kaliteli dizileri, eğlence, magazin ve haber programlarıyla beğeni toplayan Kanal D, bu yaz da izleyicinin gözdesi olmaya devam edecek.

Kanal, yaz sezonunda merakla beklenen iki yeni dizisiyle ekrana damga vuracak. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren “Dönence” ve “Ya Çok Seversen” temmuz ayında seyirciyle buluşacak.

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Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği “Dönence”, yaz ekranının ilk dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı, çekimleri İzmir-Foça’da yapılan dizinin ilk bölümü, 4 Temmuz Salı akşamı yayınlanacak.

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“Dönence”de başrolleri Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu paylaşıyor.

Kanal D’nin bir diğer sürprizi “Ya Çok Seversen” de yayın hayatına 6 Temmuz Perşembe akşamı başlayacak. Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizi, seyirciyi ekrana bağlayacak.

İlk tanıtıma beğeni yağdı

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın rol aldığı “Ya Çok Seversen” dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Otel koridorunda çıplak ayakla kaçan ve asansöre yetişen Leyla’nın Ateş’le olan diyaloğu hikâyeye dair merak uyandırdı. İki oyuncunun uyumlu halleriyle dikkat çektiği tanıtıma sosyal medyada beğeni yağdı.