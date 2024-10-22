Kanal D yapımlarıyla Cannes'da! Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: Dizilerimiz yine buranın yıldızı olacak...

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"İNCİ TANELERİ" VE "ANNEM ANKARA" KÜRESEL FUARDA

Televizyon dünyası ve dizi sektörünün en prestijli buluşması Mipcom Fuarı, Cannes'da 40. kez kapılarını açtı. Kanal D'nin reyting rekorları kıran "İnci Taneleri ile merakla beklenen yeni dizisi "Annem Ankara'da" küresel fuarda görücüye çıktı.

MURAT YANCI: KANAL D HEP İDDİALI VE FUARIN GÖZDESİ

Fuara katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da dizi sektörünün Türkiye'ye katkılarına değindi.

Yancı, "Kanal D her zaman iddialı. Her yıl özellikle bu fuarın gözdesi olan kurumlardan bir tanesi. Çünkü çok iyi dizilerimiz var. Kanal D dizileri bu sene de burada buranın yıldızı olacak diye düşünüyorum. Tabii bizim dizilerimiz sadece Kanal D için önemli değil, bunların satışı ve dünyada gösterilmesi Türkiye için de önemli. Çünkü bu diziler hem ülkeye döviz getiriyor, hem bu diziler sayesinde Türkçe öğreniliyor. Dünyanın dört bir tarafında izleniyor ve hiç ummadığınız yerlerde Türkçe konuşuluyor, Türk kültürü tanınıyor. Bir nevi dizi diplomasisi yapıyoruz. Aslında bunlar Türkiye için soft power yani yumuşak gücü" dedi.