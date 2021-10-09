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Kanal D, TRT1, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 9 Ekim 2021! Bugün tüm kanalların TV yayın akışında neler?

#TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Neler Var#Tüm Kanalların TV Yayın Akışı 9 Ekim
Kanal D, TRT1, Star TV, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 9 Ekim 2021 Bugün tüm kanalların TV yayın akışında neler

Hafta sonu televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8, Star TV yayın akışı merak ediyorlar. Kardeşlerim, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alan Yol Arkadaşım 2, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show gibi fenomen filmler ve programlar da izleyicisiyle buluşacak. Peki, kanalların yayın akışında bugün neler var? İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 9 Ekim 2021 Cumartesi!

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İşte ilgiyle takip edilen tüm TV kanallarının yayın akışı bilgisi...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:30 Beyaz Saray Düştü

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Dünya: Yeni Bir Başlangıç

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Ada Masalı

17:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yalancılar ve Mumları

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Kanunsuz Topraklar

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19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

00:15 Yalancılar ve Mumları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Muhteşem Kraliçe

07:50 Yeşil Deniz

10:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:45 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

15:55 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Feryat

16:30 Tarzan Rıfkı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Yalancı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Yerli Sinema

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

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