Kanal D sanal meydanın zirvesinde!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 12:59

Türkiye, ağustos ayında da Kanal D’yi tercih etti. Türkiye’nin televizyonu Kanal D; Instagram ve Facebook'ta hem etkileşim hem de erişimde, X’te ise etkileşimde açık ara farkla birinci oldu.

YORUM VE PAYLAŞIMDA BİRİNCİ

Her yaştan izleyici kitlesini ekranda buluşturan Kanal D, ilgiyle izlenen dizileri, programları ve haber bültenleriyle yaz ekranında yine sanal medyanın zirvesinde yer aldı. Yenilikçi yaklaşımlarla ürettiği içeriklerle sanal medyada ön plana çıkmayı başaran Kanal D, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor. Kanal D yeni yayın döneminde yine birbirinden iddialı yapımları ve sürprizleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

