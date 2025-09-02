Kanal D sanal meydanın zirvesinde!

Haberin Devamı

YORUM VE PAYLAŞIMDA BİRİNCİ

Her yaştan izleyici kitlesini ekranda buluşturan Kanal D, ilgiyle izlenen dizileri, programları ve haber bültenleriyle yaz ekranında yine sanal medyanın zirvesinde yer aldı. Yenilikçi yaklaşımlarla ürettiği içeriklerle sanal medyada ön plana çıkmayı başaran Kanal D, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor. Kanal D yeni yayın döneminde yine birbirinden iddialı yapımları ve sürprizleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.