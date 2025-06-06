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Kanal D 'Kuralsız Sokaklar'a giriyor!

Güncelleme Tarihi:

#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 10:35

Gezgin Mert Öztürk, “Kuralsız Sokaklar” ile Kanal D ekranlarında. Merak uyandıran coğrafyalar, ulaşılması zor yerler ve birçok insanın adım atmaya korktuğu “Kuralsız Sokaklar” Öztürk’ün kendine has sunumu ile yakında Kanal D ekranında olacak.

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Mert Öztürk kimi zaman Brezilya’nın tehlikeli Favelalarını, kimi zaman çetelerin kol gezdiği Kolombiya’nın gizli sokaklarını ekrana taşıyacak.

Kanal D Kuralsız Sokaklara giriyor

Dünyanın en kirli ülkesi Bangladeş’in sokaklarını gezip, Kiev’deki dünyanın en derin metrosuna inecek. Korkusuz gezgin Mert Öztürk her hafta Kanal D ekranında yayınlanacak olan “Kuralsız Sokaklar” ile “girilmez” denilen her sokağın kapısını sizlerle birlikte aralayacak.

Mert Öztürk ile “Kuralsız Sokaklar” yakında Kanal D’de.

 

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk

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