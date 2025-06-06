Kanal D 'Kuralsız Sokaklar'a giriyor!

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BİRBİRİNDEN TEHLİKELİ ROTALAR!

Mert Öztürk kimi zaman Brezilya’nın tehlikeli Favelalarını, kimi zaman çetelerin kol gezdiği Kolombiya’nın gizli sokaklarını ekrana taşıyacak.

Dünyanın en kirli ülkesi Bangladeş’in sokaklarını gezip, Kiev’deki dünyanın en derin metrosuna inecek. Korkusuz gezgin Mert Öztürk her hafta Kanal D ekranında yayınlanacak olan “Kuralsız Sokaklar” ile “girilmez” denilen her sokağın kapısını sizlerle birlikte aralayacak.

Mert Öztürk ile “Kuralsız Sokaklar” yakında Kanal D’de.