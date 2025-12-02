Kanal D Kasım ayında sanal medyanın zirvesinde

Haberin Devamı

RENKLİ İÇERİKLER

Kanal D, reyting rekorları kıran dizileri "Uzak Şehir", "Eşref Rüya", "Arka Sokaklar", "Güller ve Günahlar” ilgiyle izlenen programları ve haber bültenleriyle yine sanal medyanın zirvesinde yer aldı. Yenilikçi yaklaşımlarla ürettiği içeriklerle sanal dünyada ön plana çıkmayı başaran Türkiye'nin televizyonu, kullanıcıların yorum ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıyor. Kanalın üçüncü sezonu merakla beklenen sevilen dizisi "İnci Taneleri" de yakında sürprizlerle ekrandaki yerini alacak.

