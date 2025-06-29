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Kanal D Haber Gün Arası Fulya Kalfa'ya emanet

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#Fulya Kalfa#Kanal D Haber Gün Arası#KANALD
Kanal D Haber Gün Arası Fulya Kalfaya emanet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 10:25

Gündeme dair tüm merak edilenler Fulya Kalfa’nın sunumu ile Kanal D Haber Gün Arası’ndaekrana gelecek.

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Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, gündem belirleyen özel haberler ve canlı bağlantılar Fulya Kalfa’nın sunumu ile 30 Haziran Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 12.00’de ekrana gelecek.

SICAK GELİŞMELERİ AKTARACAK
Fulya Kalfa, gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmelerini Kanal D Haber Gün Arası’nda izleyicilere aktaracak. Kanal D Haber Gün Arası hafta içi her gün canlı yayınla saat 12.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Kanal D Haber Gün Arası Fulya Kalfaya emanet


 

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#Fulya Kalfa#Kanal D Haber Gün Arası#KANALD

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