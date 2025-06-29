Kanal D Haber Gün Arası Fulya Kalfa'ya emanet

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Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmeleri, siyaset ve ekonomi haberleri, gündem belirleyen özel haberler ve canlı bağlantılar Fulya Kalfa’nın sunumu ile 30 Haziran Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 12.00’de ekrana gelecek.

SICAK GELİŞMELERİ AKTARACAK

Fulya Kalfa, gündemin önemli notlarını ve sıcak gelişmelerini Kanal D Haber Gün Arası’nda izleyicilere aktaracak. Kanal D Haber Gün Arası hafta içi her gün canlı yayınla saat 12.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

