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Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

KANAL D HABER ekibinden büyüklere bayram sürprizi!

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Salgın dolayısıyla bu bayram herkes için buruk ve sevdiklerinden uzakta geçti. Özellikle de evlerinden uzun süredir çıkamayan yaşlılar için daha da zor oldu.

Kanal D Haber ekibi ise bayram ruhunu yaşatmak için büyüklere bayram sürprizi yaptı ve kapı kapı dolaşarak sosyal mesafe kuralları dahilinde vatandaşlarla bayramlaştı.

İşte Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Kanal D Ana Haber’de yayınlanan, o yürek ısıtan görüntüler!

 

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