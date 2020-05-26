KANAL D HABER ekibinden büyüklere bayram sürprizi!

Kanal D Haber ekibi ise bayram ruhunu yaşatmak için büyüklere bayram sürprizi yaptı ve kapı kapı dolaşarak sosyal mesafe kuralları dahilinde vatandaşlarla bayramlaştı.

İşte Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Kanal D Ana Haber’de yayınlanan, o yürek ısıtan görüntüler!