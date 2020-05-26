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KANAL D HABER ekibinden büyüklere bayram sürprizi!
Salgın dolayısıyla bu bayram herkes için buruk ve sevdiklerinden uzakta geçti. Özellikle de evlerinden uzun süredir çıkamayan yaşlılar için daha da zor oldu.
Kanal D Haber ekibi ise bayram ruhunu yaşatmak için büyüklere bayram sürprizi yaptı ve kapı kapı dolaşarak sosyal mesafe kuralları dahilinde vatandaşlarla bayramlaştı.
İşte Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Kanal D Ana Haber’de yayınlanan, o yürek ısıtan görüntüler!
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