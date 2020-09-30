Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Bir Gün CEO 'Geleceği kucaklamak' webinar'ında

2020 dönemi Bir Gün CEO programı kapsamında, farklı sektörlerden katılımcı kurumların liderleri, Odgers Berndtson Turkiye Kurucu Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar ve HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın moderasyonundaki panelde bir araya geldi.

Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, AvivaSa CEO’su Fırat Kuruca, Amgen Genel Müdürü Güldem Berkman, Reckitt Benckiser Türkiye Ev ve Hijyen Genel Müdürü Abhishek Chuckarbutty, Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ, AnaGold Ülke Müdürü Geoff Day ve Yapı Kredi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Erdoğan, panelde, kritik birikimlerini paylaştılar ve izleyicilerden gelen yoğun soruları cevapladılar.

Liderlerin değişim dönüşüm ortamında başarı için önceliklendirdiği konular 3 ana başlıkta toplandı.

• Öğrenme Çevikliği ve Merak: Yeni dönemde hepimizin kendi gelişim sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. Bugün bildiklerimiz çok kısa sürede “eskiyor”. Dolayısıyla kendini sürekli güncel tutmak çabası ve adaptasyon becerisi çok önemli.

• Başarı ve Mutluluk = Doğru Zihniyet ve Olumlu Tavır Tutum: Başarı ve mutluluk ancak çalışanların ve liderlerin doğru zihniyet ve olumlu tavır tutumla çözüme yönelik iş birliği yaparak çalışabilmesi ile sağlanabilir.

• Güven: Her şeyin daha hızlı değiştiği bu dönemde, güveni tesis etmenin bireyin kendisinden başladığı, ekiplerin birbirine güvenmesi, liderine güvenmesi ve şirket kültürünü güven üzerine inşaa edilmesinin her zamankinden daha önemli olacağı