Kanal D ekranında bayram var

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KAHKAHA DOLU

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şarkılar Bizi Söyler’in en sevilen, en eğlenceli kısımlarından oluşan kolaj bölüm, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Program, İbrahim Tatlıses, Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ata Demirer’in konuk olduğu kahkaha dolu bir bölümle ekrana gelecek.

