Kanal D ekranında bayram var

Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 11:37
Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” bayramın ilk günü renkli konuklarıyla ve eğlenceli şarkılarıyla izleyiciye bayram coşkusu yaşatacak.
KAHKAHA DOLU
Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şarkılar Bizi Söyler’in en sevilen, en eğlenceli kısımlarından oluşan kolaj bölüm, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Program, İbrahim Tatlıses, Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ata Demirer’in konuk olduğu kahkaha dolu bir bölümle ekrana gelecek.
Şarkılar Bizi Söyler kolaj bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Kanal D
’de.