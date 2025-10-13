Kanal D dünya sahnesinde!

Haberin Devamı

Dijital reklam alanlarında da yer alan dizilerin ışıltısı Cannes sokaklarını aydınlatıyor. Kanal D, Kanal D International çatısı altında Güller ve Günahlar'ın da yer aldığı zengin içerik kataloğuyla dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı MIPCOM 2025 Fuarı'na temsil ediliyor.

GÖZLER YILDIRIM VE BAYSEL'DE

Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın yıldızları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 16 Ekim'e dek sürecek fuarda Kanal D'yi temsil edecek. Palais des Festivals et des Congrès'teki Kanal D International standını ziyaret edecek olan ikili, 14 Ekim Salı günü Carlton Beach'te yapılacak fragman gösterimi sonrası düzenlenecek partiye ev sahipliği yapacaklar. Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkenin yakın markajında olan Güller ve Günahlar'la ilgili çok sayıda anlaşma yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

EŞREF VE NİSAN DA KATILACAK

Kanal D'nin MIPCOM Fuarı'na damga vuracak bir diğer projesi çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi Eşref Rüya. Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yıldızları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. Uluslararası medya temsilcileriyle de buluşacak olan oyuncular, Eşref Rüya'nın global yolculuğuna dair merak edilenleri anlatacak.