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Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Kanal D dizileri Cannes yolcusu

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Kanal D dizileri Cannes yolcusu
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KANAL D International, MIPCOM’a katılmaya hazırlanıyor. Her yıl Cannes’da düzenlenen içerik fuarı için pandemi nedeniyle ilk olarak hibrid kararı çıkmış, ardından fiziksel kısmı tamamen iptal edilmişti.

“MIPCOM Online+” ismiyle dijital olarak düzenlenecek fuar, 5 Ekim-17 Kasım arasında yapılacak. MIPJunior da MIPCOM 2020’nin içinde yer alacak. Canneseries ise aksine hem dijital olarak hem de fiziksel olarak 9-14 Ekim tarihleri arasında Cannes’da düzenlenecek. MIPCOM’a katılanlar Canneseries’in dijital kısmında da yer alabilecekler.

Kanal D dizileri Cannes yolcusu


Kanal D International’ın fuara götüreceği dizilerin arasında “Hekimoğlu”, “Çatı Katı Aşk” (Romance Next Door) ve “Yeni Hayat” (New Life) da yer alıyor. Şirket ayrıca “Zalim İstanbul” (Ruthless City), “Afili Aşk” (Love Trap), “Siyah Beyaz Aşk” (Prince of Passion), “Vatanım Sensin” (Wounded Love), “Hayat Şarkısı” (Flames of Desire), “Güllerin Savaşı” (War of the Roses) ve Meryem gibi pek çok yapımı da MIPCOM Online+ kapsamında tanıtacak. Fuarın bu seneki onur konuğu ülkesi Kore olacak.

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