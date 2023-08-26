Kanal D’ den yeni sezona iddialı giriş…Dilek Taşı ve Arka Sokaklar’ın yayın tarihleri belli oldu…

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Kanal D’nin merakla beklenen iki dizisinin yayın tarihleri belli oldu.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. 1 Eylül Cuma akşamı yeni sezon ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizi bu kez çok farklı bir hikâye ile açılış yapacak. Arka Sokaklar’ın 18’inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor.

Kanal D’nin 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan yeni dizisi Dilek Taşı’ da yine Eylül ayında izleyici ile buluşacak. Yayınlanan teaserları ile çok konuşulan, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Efe İrvül’ün yaptığı Dilek Taşı ise 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

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Arka Sokaklar 1 Eylül Cuma, Dilek Taşı ise 7 Eylül Perşembe ilk bölümleriyle Kanal D’de…