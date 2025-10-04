Kanal D çiçek açacak

Haberin Devamı

Güzel oyuncu Cemre Baysel, bu kez çiçekçi kız Zeynep karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Yardımseverliği, dik başlı duruşu ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, Serhat’la yollarının kesişmesiyle kendisini bambaşka bir kaderin içinde buluyor. Güller, karanfiller ve rengarenk çiçekler arasında geçen sahneleriyle dikkat çeken Baysel, masum ama güçlü karakteriyle gönülleri kazanacak.

EKRAN ÇİÇEK AÇACAK

Hayat mücadelesini çiçek satarak veren genç bir kadını canlandıran Cemre Baysel, izleyiciye hem romantizmi hem de dramı bir arada sunacak. Baysel’in çiçekçi kız imajı ve verdiği renkli pozlar sosyal medyada şimdiden beğeni topladı.

SEYİRCİNİN YENİ FAVORİSİ

Duygusal hikâyesi ve içten performansıyla dizinin öne çıkan yüzlerinden biri olması beklenen Baysel, “Güller ve Günahlar”ın en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi görünüyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.