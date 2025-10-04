×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kanal D çiçek açacak

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 11:10

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, iddialı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana geliyor. Başrollerde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in buluştuğu yapımda, Yeşilçam tadında bir aşk ve mücadele öyküsü işlenecek.

Haberin Devamı

Güzel oyuncu Cemre Baysel, bu kez çiçekçi kız Zeynep karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Yardımseverliği, dik başlı duruşu ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep, Serhat’la yollarının kesişmesiyle kendisini bambaşka bir kaderin içinde buluyor. Güller, karanfiller ve rengarenk çiçekler arasında geçen sahneleriyle dikkat çeken Baysel, masum ama güçlü karakteriyle gönülleri kazanacak.

Kanal D çiçek açacak

EKRAN ÇİÇEK AÇACAK

Hayat mücadelesini çiçek satarak veren genç bir kadını canlandıran Cemre Baysel, izleyiciye hem romantizmi hem de dramı bir arada sunacak. Baysel’in çiçekçi kız imajı ve verdiği renkli pozlar sosyal medyada şimdiden beğeni topladı.

Haberin Devamı

Kanal D çiçek açacak

SEYİRCİNİN YENİ FAVORİSİ

Duygusal hikâyesi ve içten performansıyla dizinin öne çıkan yüzlerinden biri olması beklenen Baysel, “Güller ve Günahlar”ın en çok konuşulan isimlerinden biri olacak gibi görünüyor.

Kanal D çiçek açacak

YILDIZLAR GEÇİDİ

Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

Kanal D çiçek açacak

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!