Kanal D, ATV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı 3 Ekim 2021 Pazar! Kanalların yayın akışında bugün hangi diziler var?

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Kanalların yayın akışı, sevdiği programları takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün hangi diziler var merak edenlere, işte Kanal D, ATV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı 3 Ekim 2021 Pazar ve kanalların yayın akışı listesi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

23:15 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Elisium: Yeni Cennet

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

00:20 Beyaz Saray Düştü

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Hayat Sevince Güzel

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Benzemez Kimse Bize

22:30 Vizontele

FOX TV YAYIN AKIŞI

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08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

14:30 Yasak Elma

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

00:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''

14:00 Dünya Hali (Altyazılı)

15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

01:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:35 Gizemli Tarih ''Piri Reis''

04:20 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Karaoğlan Geliyor

16:30 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Banker Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

15:15 Yerli Sinema

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kırmızı Oda