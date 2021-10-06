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Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 6 Ekim 2021! Bugün TV’de neler, hangi diziler var?

#TV Yayın Akışı#TV'de Bugün#TV Yayın Akışı 6 Ekim 2021
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 6 Ekim 2021 Bugün TV’de neler, hangi diziler var

Hafta içi televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8, Star TV yayın akışı merak ediyorlar. Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alırken, Hükümet Kadın 2, Gladyatör gibi fenomen filmler de izleyicisiyle buluşacak. Peki, kanalların yayın akışında bugün neler var? İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 6 Ekim 2021

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İşte tüm TV kanallarının yayın akışı listesi;

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Yargı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Hükümet Kadın 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Tek Yürek

07:55 Kalk Gidelim

11:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)

15:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

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21:35 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)

23:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Gladyatör

23:15 Hızlı ve Öfkeli

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

01:30 Son Yaz

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