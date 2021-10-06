Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 6 Ekim 2021! Bugün TV’de neler, hangi diziler var?

İşte tüm TV kanallarının yayın akışı listesi;
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Yargı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kuruluş Osman
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Hükümet Kadın 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Tek Yürek
07:55 Kalk Gidelim
11:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)
15:15 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
21:35 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)
23:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Gladyatör
23:15 Hızlı ve Öfkeli
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
01:30 Son Yaz