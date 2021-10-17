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Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 17 Ekim 2021! Bugün TV’de neler, hangi diziler var?

#Tv Yayın Akışı#17 Ekim 2021 Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Neler Var
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 17 Ekim 2021 Bugün TV’de neler, hangi diziler var

Hafta sonu televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8, Star TV yayın akışı merak ediyorlar. Yargı, Yalancılar ve Mumları, Teşkilat gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alırken, Mevlid Kandili özel programları da yer alacak. Peki, kanalların yayın akışında bugün neler var? İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 17 Ekim 2021

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17 Ekim 2021 tüm kanalların TV yayın akışı listesi...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

21:45 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

13:45 Evlilik Hakkında Her Şey

16:45 Yalancılar ve Mumları

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

23:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

03:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

03:55 Muhteşem Kraliçe

05:00 Yeşil Deniz

07:30 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm

08:30 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

14:20 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Mevlid Kandili (Canlı)

20:30 Teşkilat (Altyazılı)

23:50 3'Te 3

01:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

03:55 Yeşil Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:15 Neşeli Günler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

15:15 O Ses Türkiye

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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#Tv Yayın Akışı#17 Ekim 2021 Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Neler Var

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