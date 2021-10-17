Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 17 Ekim 2021! Bugün TV’de neler, hangi diziler var?

17 Ekim 2021 tüm kanalların TV yayın akışı listesi...
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
21:45 Kim Milyoner Olmak İster?
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
13:45 Evlilik Hakkında Her Şey
16:45 Yalancılar ve Mumları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
23:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
03:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
03:55 Muhteşem Kraliçe
05:00 Yeşil Deniz
07:30 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
08:30 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:20 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:30 Mevlid Kandili (Canlı)
20:30 Teşkilat (Altyazılı)
23:50 3'Te 3
01:10 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
03:55 Yeşil Deniz
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:15 Neşeli Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:15 O Ses Türkiye
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye