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Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 19 Ekim 2021! TV’de bugün hangi diziler, neler var?

#TV Yayın Akışı#Bugün TV'de Hangi Diziler Var#Tüm Kanalların Tv Yayın Akışı
Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 19 Ekim 2021 TV’de bugün hangi diziler, neler var

Bugün televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8, Star TV yayın akışı merak ediyorlar. Masumlar Apartmanı, Ada Masalı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alırken, Güldür Güldür Show, MasterChef programları yeni bölümleriyle yer alacak. Peki, kanalların yayın akışında bugün neler var? İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 19 Ekim 2021.

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19 Ekim 2021 tüm kanalların TV yayın akışı listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)

22:45 Yargı

02:15 Gelinim Mutfakta

04:45 Ece Üner İle Susma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:30 İçimizden Biri (Final)

01:00 Yalancı

03:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Maraşlı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)

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22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

01:15 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

02:45 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)

23:45 Kanunsuz Topraklar

02:15 Masumiyet

04:45 Kefaret

06:00 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Tek Yürek

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı

13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

00:10 Kıbrıs Zafere Doğru

03:00 Gizemli Tarih Ayasofya

03:50 Bizim Köyün Kızları

 

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