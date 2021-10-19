Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 19 Ekim 2021! TV’de bugün hangi diziler, neler var?

19 Ekim 2021 tüm kanalların TV yayın akışı listesi...
06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
22:45 Yargı
02:15 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma
06:00 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 İçimizden Biri (Final)
01:00 Yalancı
03:30 Yeni Gelin
06:00 Maraşlı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
02:45 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)
23:45 Kanunsuz Topraklar
02:15 Masumiyet
04:45 Kefaret
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
00:10 Kıbrıs Zafere Doğru
03:00 Gizemli Tarih Ayasofya
03:50 Bizim Köyün Kızları