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Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 27 Ekim 2021! Bugün TV'de hangi diziler var?

#TV Yayın Akışı#TV Yayın Akışı 27 Ekim 2021#Bugün Tv'de Hangi Diziler Var
Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 27 Ekim 2021 Bugün TVde hangi diziler var

Hafta içi televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8, Star TV yayın akışı merak ediyorlar. Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alan Deliha, MasterChef Türkiye gibi fenomen filmler ve programlar da izleyicisiyle buluşacak. Peki, tv'de bugün hangi diziler, neler var? İşte, Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı 27 Ekim 2021 Çarşamba!

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27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Deliha

22:30 Deliha

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kalp Yarası

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

23:45 Elkızı

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Tek Yürek

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali (Altyazılı)

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali

21:25 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

00:25 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

03:00 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

04:00 Bizim Köyün Kızları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

22:45 Avcı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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#TV Yayın Akışı#TV Yayın Akışı 27 Ekim 2021#Bugün Tv'de Hangi Diziler Var

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