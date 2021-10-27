Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, Fox TV, ATV, TV8, Show TV yayın akışı 27 Ekim 2021! Bugün TV'de hangi diziler var?

27 Ekim 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Deliha
22:30 Deliha
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
23:45 Elkızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:25 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
00:25 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
03:00 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
04:00 Bizim Köyün Kızları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6
22:45 Avcı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz