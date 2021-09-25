Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi! Kanalların yayın akışında bugün neler var?

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Kanalların yayın akışı, sevdiği programları takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün hangi diziler var merak edenlere, işte Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi ve kanalların yayın akışı listesi.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00-12:10 DUMBO

12:10- 15: 30 KALP YARASI

15:30- 19:00 İKİMİZİN SIRRI

19:00- 20:00 ATV ANA HABER

20:00- 00:20 KARDEŞLERİM

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45- 13:00 MAGAZİN D HAFTA SONU

13:00- 14:00 ARDA’NIN MUTFAĞI

14:00- 16:00 BAHT OYUNU

16:00- 19:00 YARGI

19:00- 20:00 KANAL D ANA HABER

20:00- 00:15 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00- 13:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00- 14:30 BİR ŞANSIM OLSA

14:30- 18:45 İÇİMİZDEN BİRİ

18:45- 20:00 SHOW ANA HABER

20:00- 23:30 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:30- 00:15 İÇİMİZDEN BİRİ (TEKRAR)

TV8 YAYIN AKIŞI

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09:45- 10:30 HAYALİMDEKİ DEĞİŞİM

10:30- 10:45 SÜPER 1 TAKIM

10:45- 15:15 MASTERCHEF TÜRKİYE 2021

15: 15- 20:99 KIRMIZI ODA

20:00- 00:15 MASTERCHEF TÜRKİYE 2021

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Çizgi Film Kuşağı

10:15 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ada Masalı

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

13:00 Aşk Mantık İntikam

14:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

00:15 Uzak Şehrin Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Yeşil Deniz

10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

03:55 Yıldızların Yolu