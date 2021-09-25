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Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi! Kanalların yayın akışında bugün neler var?

#Kanal D ATV, Show TV, TV8 Yayın Akışı#Kanalların Yayın Akışı#25 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı
Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi Kanalların yayın akışında bugün neler var

Hafta sonuna başlarken, televizyon ekranlarında sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı merak ediyorlar. Yalancı, Aşk Mantık intikam gibi yeni diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alırken Kırmızı Oda gibi fenomen diziler de izleyicisiyle buluşacak. Peki, kanalların yayın akışında bugün neler var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi!

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Kanalların yayın akışı, sevdiği programları takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün hangi diziler var merak edenlere, işte Kanal D, ATV, Show TV, TV8 yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi ve kanalların yayın akışı listesi.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00-12:10 DUMBO
12:10- 15: 30 KALP YARASI
15:30- 19:00 İKİMİZİN SIRRI
19:00- 20:00 ATV ANA HABER
20:00- 00:20 KARDEŞLERİM

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45- 13:00 MAGAZİN D HAFTA SONU
13:00- 14:00 ARDA’NIN MUTFAĞI
14:00- 16:00 BAHT OYUNU
16:00- 19:00 YARGI
19:00- 20:00 KANAL D ANA HABER
20:00- 00:15 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00- 13:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ
13:00- 14:30 BİR ŞANSIM OLSA
14:30- 18:45 İÇİMİZDEN BİRİ
18:45- 20:00 SHOW ANA HABER
20:00- 23:30 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:30- 00:15 İÇİMİZDEN BİRİ (TEKRAR)

TV8 YAYIN AKIŞI

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09:45- 10:30 HAYALİMDEKİ DEĞİŞİM
10:30- 10:45 SÜPER 1 TAKIM
10:45- 15:15 MASTERCHEF TÜRKİYE 2021
15: 15- 20:99 KIRMIZI ODA
20:00- 00:15 MASTERCHEF TÜRKİYE 2021

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Çizgi Film Kuşağı
10:15 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ada Masalı
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
13:00 Aşk Mantık İntikam
14:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz
00:15 Uzak Şehrin Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Yeşil Deniz
10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"
13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
03:55 Yıldızların Yolu

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#Kanal D ATV, Show TV, TV8 Yayın Akışı#Kanalların Yayın Akışı#25 Eylül 2021 Cumartesi Yayın Akışı