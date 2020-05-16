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Kanal D Ana Haber'in yeni anchorman'i Deniz Bayramoğlu: "Kanal D Ana Haber'i sunmak gençlik hayalimdi"
Hakan Gence, yeni görevine başlayan Bayramoğlu'yla mesleğini, eşi Ece Üner'le giriştiği reyting rekabetini ve habercilik vizyonunu konuştu. Bayramoğlu, "Gerçek haber için doğru adresin Kanal D Ana Haber olduğunu herkes görecek" diyor.
Hakan Gence'nin Deniz Bayramoğlu röportajı yarın Hürriyet Pazar'da, söyleşinin videosuysa sosyal medya hesaplarımızda...
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