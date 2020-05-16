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Televizyon
Haber Giriş: 16.05.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

Kanal D Ana Haber'in yeni anchorman'i Deniz Bayramoğlu: "Kanal D Ana Haber'i sunmak gençlik hayalimdi"

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Hakan Gence, yeni görevine başlayan Bayramoğlu'yla mesleğini, eşi Ece Üner'le giriştiği reyting rekabetini ve habercilik vizyonunu konuştu. Bayramoğlu, "Gerçek haber için doğru adresin Kanal D Ana Haber olduğunu herkes görecek" diyor.

Hakan Gence'nin Deniz Bayramoğlu röportajı yarın Hürriyet Pazar'da, söyleşinin videosuysa sosyal medya hesaplarımızda...

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