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Televizyon
Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Kanal D Ana Haber bu akşamdan itibaren Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekranda!

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Tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu, bu akşam (11 Mayıs Pazartesi) saaat 19.00’da Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam ekrana gelecek.

Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 19.00’da Kanal D’de!

 

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