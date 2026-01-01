Kanal D 2025 yılını zirvede bitirdi

Haberin Devamı

DİZİ DÜNYASININ FENOMENLERİ

Her bölümü izlenme rekoru kıran “Uzak Şehir”, reytinglerde rakip tanımayan “Eşref Rüya”, Kanal D’nin incisi, Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri”, bir televizyon klasiği “Arka Sokaklar” ve ekrana geldiği ilk günden itibaren cumartesi akşamlarına damgasını vuran “Güller ve Günahlar”, kanalın başarısında önemli rol oynadı.

İZLEYİCİLERİN BULUŞMA NOKTASI

Çok beğenilen yaşam içerikleri; “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Pazar Gezmesi”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” ve “Magazin D” her yaştan izleyiciyi Kanal D ekranında buluşturdu. “Kanal D Ana Haber” ve “Kanal D Haber Hafta Sonu”, Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri anbean izleyiciye aktardı.

Dramdan aksiyona, komediden gerilime uzanan geniş yelpazesiyle yerli ve yabancı sinema filmleri de yıl boyunca Kanal D’de ekrana geldi.

İNCİ TANELERİ VE JOKER MÜJDESİ

Kanal D, yılı başarılarla kapatırken 2026’ya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” ve Beyazıt Öztürk’ün yıllar sonra yuvasına döndüğü “Beyaz’la Joker” müjdesi aralık ayında verildi. “İnci Taneleri” üçüncü sezonuyla ocak ayında, “Beyaz’la Joker” ise 4 Ocak Pazar akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.