×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kanal D 2025 yılını zirvede bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#2025#Kanal D Reyting
Kanal D 2025 yılını zirvede bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 13:18

Türkiye’nin kanalı Kanal D, 2025’in en çok izlenen kanalı oldu. Reyting rekorları kıran dizileri, gündemin nabzını tutan haberleri, yerli-yabancı filmleri ve ses getiren eğlence programlarıyla Kanal D, total ve 20+ABC1 izleyici kategorilerinin “prime time” zaman diliminde rakiplerini geride bırakarak yılı zirvede tamamladı.

Haberin Devamı

DİZİ DÜNYASININ FENOMENLERİ

Her bölümü izlenme rekoru kıran “Uzak Şehir”, reytinglerde rakip tanımayan “Eşref Rüya”, Kanal D’nin incisi, Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri”, bir televizyon klasiği “Arka Sokaklar” ve ekrana geldiği ilk günden itibaren cumartesi akşamlarına damgasını vuran “Güller ve Günahlar”, kanalın başarısında önemli rol oynadı.

İZLEYİCİLERİN BULUŞMA NOKTASI

Çok beğenilen yaşam içerikleri; “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Pazar Gezmesi”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza” ve “Magazin D” her yaştan izleyiciyi Kanal D ekranında buluşturdu. “Kanal D Ana Haber” ve “Kanal D Haber Hafta Sonu”, Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri anbean izleyiciye aktardı.

Dramdan aksiyona, komediden gerilime uzanan geniş yelpazesiyle yerli ve yabancı sinema filmleri de yıl boyunca Kanal D’de ekrana geldi.

Haberin Devamı

İNCİ TANELERİ VE JOKER MÜJDESİ

Kanal D, yılı başarılarla kapatırken 2026’ya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” ve Beyazıt Öztürk’ün yıllar sonra yuvasına döndüğü “Beyaz’la Joker” müjdesi aralık ayında verildi. “İnci Taneleri” üçüncü sezonuyla ocak ayında, “Beyaz’la Joker” ise 4 Ocak Pazar akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D 2025 yılını zirvede bitirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanal D#2025#Kanal D Reyting

BAKMADAN GEÇME!