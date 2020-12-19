Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941 - 1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harfle başlayan adlar verdi? 125 bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamı sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya sorulan 125 bin TL değerindeki para ödülüne sahip soru merak konusu oldu. İşte, Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı

SORU

Kanadalı Eliza ve Michel LeBlanc çifti 1941-1965 arasında doğan 16 çocuklarına hangi harflerde başlayan adlar vererek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A) A

B) E

C) J

D) M

Cevap: B) E

Michael LeBlanc kimdir?

Michael LeBlanc 1987'de dünyaya geldi. Kanadalı parça konusunda uzmanlaşmış atlettir. 2007 yılında California , Sacramento'daki 100 metrede NCAA 1. Lig Şampiyonası sırasında 1.8'lik yasal rüzgar ölçümü ile 10.17'lik bir süre koşarak kişisel en iyi derecesini verdi. 19 Şubat 2012'de LeBlanc, 6.61'lik derecesiyle 60m için en iyi derecesini belirleyerek , İstanbul , Türkiye'de 2012 IAAF Dünya Salon Şampiyonası için Kanada Takımı'nda bir yer kazandı .