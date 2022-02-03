Kana Kan filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Kana Kan filmi oyuncu kadrosu

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Kana Kan filmi konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda John Stockwell’in oturduğu Kana Kan filmi 2016 yapımı. Kana Kan filmi oyuncuları arasında Alain Moussi, Jean Claude Van Damme gibi isimler yer alıyor.

KANA KAN FİLMİ KONUSU

California'nın Venice kentinde yaşayan Eric Sloane (Darren Shahlavi) ve Kurt Sloane (Alain Moussi) kardeşler, aile büyüklerinin nesillerdir yaptığı gibi dövüş sporlarıyla ilgilenmektedir. Kurt, acımasız dövüşçüden ağabeyinin intikamını alabilmek için Durand'ın zorlu eğitiminden geçecektir. ...

KANA KAN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Alain Moussi, Jean Claude Van Damme, Gina Carano, Dave Bautista gibi isimler bulunuyor.